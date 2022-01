Três UBS serão abertas pelo Saúde Agora neste sábado

No próximo sábado (22) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Pimentas, Marcos Freire e Vila Barros estarão abertas para atender a população das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora. Munícipes com alguma das doses da vacina contra a covid-19 atrasada podem aproveitar a data para colocar o esquema em dia.



Vale lembrar que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer para maiores de 18 anos é o mesmo que o da Coronavac, 21 dias. Já o da AstraZeneca e o da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos é de 56 dias. O cálculo para receber a segunda dose pode ser feito verificando a data da primeira dose registrada no cartão de vacinação.



Já para receber a dose adicional a pessoa deve ter 18 anos ou mais e ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses ou a dose única há pelo menos dois meses. Em caso de pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose adicional é de 28 dias após a segunda dose ou a dose única.



Além disso, os usuários também podem procurar as UBS para completar o esquema vacinal de rotina, fazer testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C, retirar medicamentos, aferir pressão e glicemia, entre outros serviços. Nesta data, as três unidades também realizarão exames de Papanicolau, bem como consultas médicas agendadas, as quais estão suspensas durante a semana devido à prioridade dada ao atendimento a pacientes com síndromes gripais.



Serviço

UBS Pimentas

(rua Jaboatão, 84 – Pimentas)



UBS Marcos Freire

(rua do Poente, 200 – Conjunto Marcos Freire)



UBS Vila Barros

(rua Carlos Korkischko, 425 – Vila Barros)