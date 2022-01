Como as ordens mundiais são modificadas a cada oscilação em seu contexto histórico

Uma ordem mundial diz respeito às configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países do mundo. “Nós estamos vivendo um momento com essa Nova Ordem, porém também existe o direito e ela interessa aos grandes investidores”, ressaltou Daniel Bernardo da Silva, advogado e professor, durante entrevista concedida ao jornalista Maurício Siqueira no HOJE TV desta sexta-feira (21).

Sendo assim, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. “Tem um artigo que diz o seguinte: cada povo, cada nação tem o direito a sua determinação, a sua auto gestão, a sua soberania. Só que isso está lá no direito internacional, no tratado de 1996”, explicou o professor.

Portanto, ao falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas e econômicas internacionais de poder. “Isso é um princípio básico do direito internacional que, inclusive, regula as questões econômicas, sociais e culturais dos países e das nações e agora veio essa agenda de 2030 no mundo globalizado, desses grandes interesses, que acabaram, de um modo ou de outro, se infiltrando às Nações Unidas e todo esse direito internacional, que se encontrava regulado e ainda se encontra, está sendo desregulamentado”, concluiu Silva.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.