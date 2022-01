Dois homens são flagrados saindo de agência bancária com mais de 60 cartões

A Polícia Militar deteve, na última quinta-feira (27), um homem que foi surpreendido com mais de 60 cartões bancários. Ele foi abordado quando saía de uma agência bancária, no bairro Santo Antônio, na cidade de São Caetano do Sul.

O flagrante foi realizado por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que estava em patrulhamento quando foi chamada para verificar dois homens dentro de uma agência bancária na rua Rio Grande do Sul.

Os militares então foram até o endereço indicado e viram os suspeitos saindo de dentro do estabelecimento, sendo que durante tentativa de abordagem um deles tentou fugir se escondendo dentro de uma obra e jogou no chão diversos cartões.

Foi feito acompanhamento e logo o homem foi detido. Com ambos foram encontrados dezenas de cartões, além de comprovantes bancários e a chave de um veículo, que foi localizado estacionado na mesma via e vistoriado após acionado apoio.

Dentro do automóvel, foram encontrados mais cartões, alguns escondidos no estepe do carro, somando 61 unidades. Além deles, ainda foram localizados mais um celular e duas chaves de carro. Os materiais foram encaminhados à perícia e o veículo removido.

A ocorrência foi apresentada na Superintendência da Polícia Federal, que prossegue com as investigações para identificar e capturar os demais envolvidos no esquema criminoso.