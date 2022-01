Importância da fauna local é tema de trilha noturna no Bosque Maia

O Bosque Maia recebeu nesta quinta-feira (27) a primeira edição do ano da trilha noturna. Entre 19h e 21h, um grupo de 15 pessoas percorreu os caminhos do bosque e conheceu a fauna com hábitos noturnos que o maior parque urbano de Guarulhos abriga, como saruês (espécie de gambá brasileiro), corujas e morcegos frugívoros.

Durante a trilha, os biólogos e educadores ambientais da Prefeitura de Guarulhos conversaram com os participantes sobre a importância de tais animais para o controle natural de escorpiões e roedores, uma vez que fazem parte da alimentação dos saruês e das corujas. Os morcegos também receberam atenção, já que são os polinizadores responsáveis pela reprodução de muitas espécies de plantas.

A trilha noturna faz parte da Agenda Ambiental Especial de Férias para o mês de janeiro. A próxima atividade é a oficina Como Fazer uma Kokedama (técnica japonesa de plantio suspenso em bolas de musgo), que acontece nesta segunda-feira (31), às 9h, no Viveiro Educador, localizado no final da alameda principal do parque.

Agenda Ambiental de fevereiro

Confira a seguir as atividades preparadas pela Secretaria de Meio Ambiente para o próximo mês. A participação é livre para todos os públicos e os encontros acontecem ao ar livre, com distanciamento e uso de máscara obrigatórios.

Dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro, às 10h – Oficina: Cultivo Básico de Orquídeas (Orquidário Municipal – avenida Papa João XXIII s/n° – Parque Renato Maia)

Dia 3 – 9h – Oficina: Como Fazer um Terrário

Dia 8 – 9h – Oficina: Papel Semente

Dia 10 – 9h – Oficina: Conhecendo as Árvores do Bosque Maia

Dia 11 – 9h – Oficina: Como Fazer uma Kokedama

Dia 14 – 9h – Oficina: Horta em Pequenos Espaços

Dia 15 – 14h – Conhecendo as Árvores do Bosque Maia

Dia 19 – 9h – Conversa sobre o meio ambiente: o que são Ilhas de calor?

Dia 22 – 9h e 14h – Oficina: Abelhas, Borboletas e Outros Insetos

Para participar das atividades é necessário fazer inscrição pelos telefones 2475-9843 ou 2482-1667, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia, no final da alameda principal do parque.