Prefeitura abre a partir de domingo quatro unidades de combate a covid-19 e gripe em Guarulhos

Para ampliar e proporcionar melhor atendimento a pacientes com síndrome gripal, a Prefeitura de Guarulhos vai abrir quatro unidades de combate a covid-19 e gripe (UCCG) a partir deste domingo (30). Os polos ficarão em cada uma das quatro regiões do município e funcionarão nos estacionamentos das Unidades de Pronto Atendimento São João e Dona Luiza, e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap e Cidade Martins.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde, a UCCG 1, localizada na UPA São João, será a primeira a ser aberta, o que acontecerá às 7h deste domingo (30). Já a UCCG 2, no PA Dona Luiza, será inaugurada às 7h da segunda-feira (31). Por sua vez, a UCCG 3, na UBS Parque Cecap, começa a funcionar às 7h da terça-feira (1º), enquanto a UCCG 4, na UBS Cidade Martins, iniciará o atendimento às 7h da quarta-feira (2).

A estrutura, inicialmente, será mantida por dois meses e a estimativa é de 9 mil atendimentos ao mês por unidade. Cada uma delas terá três médicos que poderão fazer até cem consultas por dia (300 no total). Nos locais haverá três consultórios médicos, além de sala de classificação de risco, de espera e de medicação.

Com 12 profissionais de saúde em cada unidade (médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), além de uma equipe de apoio formada por recepcionistas, administrador e auxiliar de limpeza, elas funcionarão de segunda a segunda das 7h às 19h.

As unidades darão apoio aos pacientes de síndrome respiratória aguda grave (Sars). No local, por indicação médica, serão realizados testes para detectar se o paciente é portador do vírus da covid-19.

A ideia central, além de diagnosticar os casos graves de síndromes respiratórias, é fazer com que as unidades básicas de saúde retomem os agendamentos das consultas de outras especialidades, e também funcionem como apoio para as UCCGs.