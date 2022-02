Atendimentos dos Cras crescem 34% em 2021 em Guarulhos

Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) realizaram, em 2021, um total de 211.706 atendimentos, quase 53 mil a mais do que em 2020, quando foram feitos 158.054. Trata-se de um crescimento de 34%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (2) pela Prefeitura de Guarulhos.

Entre os serviços mais solicitados estão a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), especialmente voltado ao programa Auxílio Brasil, e as solicitações de cestas básicas. Entre as 12 unidades, a que apresentou maior procura foi o Cras Ponte Alta, para os mesmos serviços mencionados anteriormente.

CadÚnico

O Cadastro Único é direcionado para pessoas em vulnerabilidade social e baixa renda e, por meio dele, as famílias têm acesso a programas sociais como o já mencionado Auxílio Brasil, a Tarifa Social de Energia Elétrica, a Carteira do Idoso, o BPC-Loas, o Viva Leite, o ID Jovem, o Casa Verde e Amarela, entre outros.

Doação de cestas básicas

Em caso de vulnerabilidade social do munícipe e sua família deve-se entrar em contato com a unidade do Cras mais próxima de sua residência para, por meio de avaliação socioeconômica, saber se há a possibilidade de retirar uma cesta básica emergencial.

Confira os endereços dos Centros de Referência da Assistência Social em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.