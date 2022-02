Justiça determina que aeroporto e companhia aérea arquem com custos de Pandora e donos

A 5ª vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP ordenou que o Aeroporto de Guarulhos e a companhia aérea Gol arquem com todos os gastos necessários para a Pandora e seu dono, Reinaldo Junior. A partir disso, o aeroporto deve arcar com os custos de tratamento veterinário e internação da cadela, enquanto a Gol deverá arcar, por pelo menos 15 dias – podendo ser renovado periodicamente, com as necessidades do dono, como hospedagem, alimentação diária e transporte, já que os mesmos moram em outro estado. As informações foram dadas pelo portal Migalhas.

A cadela desapareceu no dia 15 de dezembro, após escapar da caixa transportadora. Após ser encontrada, 45 dias depois, precisou ser internada por apresentar sinais de cansaço, desnutrição e desidratação.

A juíza Juliana Pitelli da Guia afirma que o caso será apurado durante o processo. Além disso, foi autorizado que os donos fiquem hospedados em hotel de classe turística e o transporte seja feito por táxi ou aplicativo (desde que o hotel fique em no máximo 15 km da clínica veterinária). Foi fixada, ainda, multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de até 20% do valor da causa.