Prefeitura promove encontro com lideranças indígenas da aldeia multiétnica Filhos dessa Terra

As equipes do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Acácio, referência no atendimento aos povos indígenas da aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, localizada na região do Cabuçu, promoveram nesta quinta-feira (10) um encontro com as lideranças da reserva indígena com o objetivo de avaliar as ações realizadas desde o ano de 2019 e, de forma conjunta, ratificar as propostas de ações elaboradas para 2022.

“O Cras valoriza a luta do povo indígena quando promove reuniões para ouvir e receber as demandas e se coloca como parceiro para superar as dificuldades do povo que vive na aldeia”, afirmou o cacique Gilberto Awa, da etnia Tupi.

A aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, além dos projetos culturais e de educação ambiental, também é um espaço de vivência e moradia de mais de 30 núcleos familiares de nove etnias: Wassu Cocal, Kaimbé, Pankararu, Pankararé, Kariri-Xocó, Xucuru de Yorubá, Xucurú-Kariri, Timbira e Guajajara. Segundo o IBGE, com dados de 2010, Guarulhos tem mais de 1,5 mil indígenas de mais de vinte etnias que vivem no contexto urbano.