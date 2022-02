Gestão de arborização é tema de capacitação online para servidores da Prefeitura

Engenheiros florestais e agrônomos, biólogos e educadores da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos receberam nesta terça-feira (15) formação online em Capacitação em Sistema de Gestão de Arborização, oferecida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo.

Com duração de quatro horas, o curso habilitou os participantes a utilizarem o sistema Arbio de gestão da arborização, criado pelo instituto. A ferramenta pode ser operada via celular ou tablet para registro fotográfico e localização via satélite das árvores da cidade, o que deve agilizar a evolução do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU).

De acordo com Reinaldo Araújo de Lima, técnico do IPT, “experiências com o sistema Arbio em outras cidades mostraram que dez duplas de técnicos são capazes de registrar cerca de 9 mil árvores por mês”.

PDAU

O Plano Diretor de Arborização Urbana é um inventário dinâmico que refle os valores da comunidade, determina metas a curto, médio e longo prazo e estabelece prioridades para as atividades de plantio e de manutenção, além de conceber uma política de remoção e reposição de árvores.