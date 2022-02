Prefeitura renova contêineres para resíduos domiciliares em diversos bairros

A Prefeitura de Guarulhos iniciou na última segunda-feira (14) a substituição de contêineres para lixo doméstico em diversos pontos de difícil acesso aos caminhões da coleta convencional, como vielas e comunidades. De um total de 76 contêineres, 41 já foram trocados nos bairros Picanço, Itapegica, Jardim Maia, Vila São Rafael, Conjunto Paes de Barros, Cumbica e Jardim Nova Cumbica.

Os novos recipientes são adesivados com orientações sobre o uso correto dos mesmos, que se destinam exclusivamente aos resíduos residenciais comuns devidamente ensacados. Para evitar mau cheiro e a proliferação de vetores transmissores de doenças, como ratos e mosquitos, o lixo deve ser depositado de acordo com a agenda de coleta pré-definida para cada região.

O objetivo da renovação dos contêineres é garantir o recolhimento adequado dos resíduos sólidos com a colaboração da população. “É fundamental que os moradores zelem pelo equipamento e respeitem a agenda de coleta para evitar transtornos a toda a vizinhança. Infelizmente já tivemos casos de contêineres vandalizados no mesmo dia de sua instalação, obrigando as pessoas a conviver com lixo espalhado nas ruas”, explica Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos.

Os próximos bairros a serem contemplados são Jardim Bom Clima, Jardim Vila Galvão, Cocaia, Jardim Flor da Montanha, Jardim Santa Emília, Jardim Santa Francisca, Parque Santos Dumont, Jardim Brasil, Jardim Rosa de França, Sítio dos Morros, Recreio São Jorge, Jardim Tupinambá, Jardim São João, Jardim Orquidiana, Jardim Nova Cidade e novas localidades na região de Cumbica.