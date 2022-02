Rússia e Ucrânia: professor explica a origem da história que divide os dois países

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quinta-feira (24) contou com a participação do professor de Geografia, Ricardo Nascimento, que detalhou a origem do conflito entre Rússia e Ucrânia e porque o presidente Vladimir Putin invadiu o país vizinho.

Segundo o professor, logo após a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) em várias nações, os Estados Unidos decidiram agregar mais países à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com isso, iniciou-se um debate para a entrada da Ucrânia no bloco. “Com o fim da URSS os estados foram separados. A Polônia foi a primeira a querer sair pois sofreu muito com os nazistas e queria maior aproximação com o ocidente”, explicou Nascimento.

Não se falava no assunto por anos até que, em 2014, após uma revolução, quem assumiu o poder na Ucrânia foi Petro Poroshenko. Sendo uma liderança mais próxima do Ocidente, sua eleição voltou a chamar a atenção de separatistas. O fato juntamente com a anexação da Crimeia, região de controle ucraniano, no mesmo ano, piorou ainda mais a relação entre os dois países.

De acordo com o professor, quando se fala da Ucrânia, muita gente não sabe que ela era uma peça chave para a União Soviética. “Era uma base militar onde existiam armas atômicas além de ser o celeiro de alimentos da União Soviética. Os aviões mais importantes vinham da Ucrânia, os navios de guerra mais importantes também vinham de lá e por isso ela era exatamente um ponto chave para a Rússia”, afirmou ele.

Com o passar do tempo, a situação parecia controlada, até que os debates envolvendo a entrada da Ucrânia na Otan voltaram a ganhar tração após a eleição de Volodymyr Zelenski, atual presidente ucraniano, também bastante próximo dos Estados Unidos e da Europa. O professor explicou que a culpa por toda essa situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é de ninguém. “Isso se chama geopolítica e nela não existe culpado, bandido e nem mocinho. Cada país age de acordo com os seus interesses”, finalizou ele.

