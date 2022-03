Guarulhos vence Santos, em casa, na estreia do 11º Campeonato Paulista de Futebol de Amputados

Guarulhos recebeu no último sábado (26) o 11º Campeonato Paulista de Futebol de Amputados, onde o Time Guarulhos Futebol de Amputados mostrou talento e união desde o início do jogo, marcando três gols, Erik camisa 26 se destacou marcando dois gols seguido pelo camisa 28 Carioca que marcou um gol, fechando o marcador em três gols.

O Time Guarulhos Futebol de Amputados tem o comando dos técnicos Airton Moreira e Alexandre Milão, segundo ele “ O jogo foi extremamente importante, a união do time fez toda a diferença para o resultado positivo da partida, nós (técnicos) ficamos no canto do campo orientando o time à distância, todos os atletas, mesmo depois do 1.º gol do Santos, não desanimamos, logo na sequência, unidos começamos a marcar 1, 2 ,3 gols, porque só entrega física não adianta, é necessário a entrega mental, e assim tivemos a vitória”, comentou Milão.

O campeonato ocorreu na Fairplay Arena Bonsucesso no Jardim Fátima em Guarulhos, as partidas tiveram a narração de CNove e comentários de Kássia Franco, na arbitragem: Alex Alves Ferreira e Evandro Tardeli.

Estiveram presente os times: Corinthians, Evolução, Guarulhos, Ourinhos, Ponte Preta, Portuguesa, Santos e Sorocaba.

As rodadas tiveram o seguinte placar:

São Bento 6 x 0 Evolução, ambos de Sorocaba

Guarulhos 3 x 1 Santos

Ourinhos 2 x 1 Corinthians

Portuguesa 1 x 0 Ponte Preta

A Equipe Guarulhense embora com pouco tempo de fundação é uma das promessas da modalidade, vem inovando com a capacitação dos profissionais e modelo único de gestão.

O evento foi realizado pelas consultorias esportivas: Calazans e Team Gorillaz em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos que contou com as presenças do secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos Ronaldo Fratello, do subsecretário de Acessibilidade e Inclusão Gilberto Penido e do vereador Luis da Sede, também com a presença do secretário de Esportes e Lazer de Ourinhos, Danilo Ferreira de Lima, do presidente da ABDDF Rogério Almeida e do vice-presidente da Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos Pedro Rocha, e contando com os apoios da Adega Zero Grau Bebidas, Fairplay Arena, MM Foods, Uni Transportes, Cooperativa Ágata, Universidade Guarulhos – UNG, Lar da Tia Co, LSG Sky Chefs, Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas, Gate Gourmet, Sindirefeições – Sindicato de Refeições Suzano e Gru, Cooper G4 e Coopertrans.