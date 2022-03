Biblioteca Monteiro Lobato recebe temporada do Riso Curativo

Nos dias 13, 26 e 27 de março e 9 de abril, às 15h, o Auditório Pedro Dias Gonçalves, na Biblioteca Monteiro Lobato, recebe O Bicho Manjaleu, projeto de contação de histórias do Instituto de Artes Riso Curativo que colabora com a reflexão lúdica e a aprendizagem das crianças de forma divertida. As apresentações são gratuitas e abertas ao público em geral.

O Bicho Manjaleu é uma história que foge do lugar-comum de príncipes e princesas e, embora eles apareçam nessa instigante narrativa, não ficam apenas no “felizes para sempre”. A história remonta a um cenário de várias relações e gerações trazendo à tona a importância da verdade e da coletividade.

O projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura) em 2019. Por conta da pandemia, o grupo fez adequações para a linguagem audiovisual e aguardou a retomada das atividades presenciais para a oferta do espetáculo ao público. Nele, a palhaça Estefânia Zonaro se desdobra durante a narrativa, que aborda temas como saber pedir ajuda, respeitar seus próprios limites e a importância do coletivo para a solução de problemas.

O projeto conta ainda com trabalho pedagógico, no qual são oferecidos os workshops Pedagogia X Teatro e Contação de História – A Teoria e a Prática desse Processo – Uma Visão Teatral, ambos destinados ao público em geral.

O Instituto

O Instituto de Artes Riso Curativo existe há 20 anos e desenvolve atividades de cunho cultural, educacional e artístico com a missão de estar presente em todos os lugares onde o riso for bem-vindo.

Para curtir a história O Bicho Manjaleu acesse https://www.youtube.com/watch?v=tHW8MaO1_kE&t=31s.

Acesse as redes sociais do Instituto de Artes Riso Curativo no Facebook (https://www.facebook.com/Risocurativos) e no Instagram (https://www.instagram.com/arterisocurativo/).

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.