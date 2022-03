PF prende passageiros com quase 13 kg de droga dentro de puxadores, malas e bombons no aeroporto

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em ação conjunta com a Receita, apreendeu entre o final da noite desta segunda-feira (7) e madrugada de hoje, quase 13 kg de cocaína com dois passageiros, que embarcariam em voo para a Turquia e o Sudão do Sul.

Policiais federais, que fiscalizavam, no final da noite de ontem (7), os passageiros que se encontravam na fila do check-in de voo para Istambul, na Turquia, selecionaram um homem para entrevista e revista das bagagens. O passageiro informou aos policiais que seu destino final era Istambul, na Turquia, porém não sabia informar nada acerca do roteiro de sua viagem ou lugares que visitaria. Dentro das hastes dos puxadores da mala do passageiro, nacional da Guatemala, de 30 anos de idade, os policiais encontraram cocaína compactada, cujo peso bruto somou mais de dois quilos. O suspeito, que tinha como destino final a cidade de Izmir, na Turquia, recebeu voz de prisão.

Servidores da Receita Federal, que atuam com o auxílio de cães farejadores, na fiscalização de bagagens despachadas, selecionaram uma mala, após a sinalização dos animais e, por meio das imagens de raio-x, identificaram matéria orgânica compactada em pequenas bolas e nas estruturas da mala. Acionados, os policiais federais localizaram a passageira, proprietária da mala, no portão de embarque e a conduziram à delegacia para revista em seus pertences. A passageira, inicialmente, negou que a mala lhe pertencia, mas logo em seguida passou a afirmar que a mala era sua, exceto o conteúdo. Na mala foram encontrados, dentro de embalagens de bombons e em fundos falsos, mais de 10 kg de cocaína. A suspeita, nacional da Venezuela, de 67 anos de idade, que tinha como destino final de sua viagem o Sudão do Sul, foi presa.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.