Idosos do CCI Santa Mena participam de atividade lúdica online

Na última sexta-feira (4) 24 pessoas assistidas pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena tiveram uma manhã diferente. Eles participaram do evento Arte e Prosa, uma atividade lúdica e online cujo tema foi o tempo. Por meio de histórias, poesia, vivências e trocas, e com o auxílio do artista André Monteiro, as atividades trouxeram à tona o mundo da arte.

Além disso, a cada evento, um dos assistidos do CCI pode apresentar um talento. Desta vez a escolhida foi Fátima Françoso, que ministrou uma aula de culinária. Ela ensinou a receita de patê de alface e os idosos que acompanharam, também de forma online, tiveram a chance de reproduzir em suas casas. “O pessoal interagiu bem e gostou bastante da receita. É muito gratificante trocar esse tipo de experiência com meus colegas”, afirmou Fátima.

Centros de Convivência do Idoso (CCIs)

CCI Santa Mena

Endereço: avenida Salgado Filho, 1.732, Jardim Santa Mena

Telefone: 2408-3708 / 2441-0511

CCI Gopoúva

Endereço: avenida Leopoldo Cunha, 85, Gopoúva

Telefone: 2408-9800