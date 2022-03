Dia da Mulher tem homenagens e anúncio de cursos nas Casas da Mulher Clara Maria

A Prefeitura de Guarulhos irá promover sete cursos de capacitação (básico de corte e costura, customização de peças de vestuário, design de sobrancelhas, diarista para limpeza residencial e comercial, introdução ao Office-Word, Excel e PowerPoint 2019, técnicas básicas de maquiagem na produção pessoal, atitude empreendedora) nas seis unidades das Casas e Espaço da Mulher Clara Maria para mulheres em vulnerabilidade social por meio de convênio com o governo federal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) durante celebração e homenagens do Dia Internacional da Mulher que reuniu um público de aproximadamente cem pessoas no auditório da Secretaria de Educação.

A expectativa é que as aulas comecem em maio. As inscrições serão feitas nos equipamentos onde os cursos acontecerão.

Representando o prefeito Guti, o vice-prefeito Professor Jesus abordou a relevância do 8 de março. “Esta data é de extrema importância internacional. Ela representa anos de lutas e conquistas por direitos igualitários. Não basta celebrar, é preciso trazer uma reflexão sobre direitos iguais e respeito entre os gêneros. O dia é um marco na luta das mulheres pela afirmação de sua dignidade e contra todas as formas de discriminação e violência moral e física. Quando uma mulher tem consciência de seu valor não abre mão de ser reconhecida por sua competência e conquistas. Consequentemente, isso a encoraja a lutar para ter o destaque merecido em sua vida pessoal e profissional”, afirmou.

Já o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, destacou a importância da participação feminina na sociedade. “As mulheres já são 49% da mão de obra no país e é muito importante o trabalho da subsecretaria (de Políticas para Mulheres) de estimular o empreendedorismo por meio desses cursos, que possibilitam transformação e uma mudança de vida”, comentou.

“A data é mais que um destaque no calendário, pois representa as batalhas travadas ao longo do tempo pelas mulheres, que lutaram no passado e continuam lutando por melhores condições. Elas permanecem engajadas na conquista por respeito e no empoderamento. Lutam pela família, por autonomia financeira e pela autoestima. Nos nossos espaços atendemos 2.229 mulheres em 2021, apesar da crise sanitária. Agora, com mais esses cursos, frutos de emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil, serão beneficiadas 373 mulheres, as quais terão a oportunidade de adquirir o conhecimento que transforma e possibilita autonomia”, afirmou a subsecretária de Políticas para Mulheres, Verinha Souza.

Ainda nesta terça-feira a consultora de marketing do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e gestora do programa Sebrae Delas, Fernanda Bueno, ministrou uma palestra sobre empreendedorismo feminino. “O empreendedorismo possibilita o empoderamento para que a mulher assuma o protagonismo de sua vida e desenvolva todo o seu potencial”, explicou.

O evento contou também com a participação de representantes do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, da presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo, da delegada Luciana Lopes, da Delegacia de Defesa da Mulher, da inspetora da GCM e coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Darcy Maria Feitosa dos Santos, além de representantes do Legislativo Federal e de membros da Câmara Municipal.

Homenagens

Três mulheres empreendedoras e que participaram de oficinas das Casas e Espaço da Mulher Clara Maria foram homenageadas também nesta terça-feira. Uma delas foi a moradora do Conjunto Haroldo Veloso, Lourdes Oliveira dos Santos, 56 anos, que finalizou o curso de Kit Festa na unidade do bairro. “Para mim é muito significativo receber essa homenagem. Através do curso que fiz consegui me aperfeiçoar. Hoje ganho meu dinheiro e não dependo do meu marido para nada,” contou Lourdes, casada e mãe de dois filhos. Ela trabalha em casa fazendo doces, bolos e salgados.

As Casas e o Espaço da Mulher Clara Maria são equipamentos da Subsecretaria de Políticas para Mulheres e oferecem cursos que visam à geração de renda, ao empoderamento, à elevação da autoestima e ao empreendedorismo.