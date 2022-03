Programa Faculdade Guarulhos realiza entrevistas e triagem dos candidatos

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta segunda e terça-feira (dias 7 e 8) a triagem, a conferência da documentação comprobatória da condição socioeconômica e entrevistas com os 200 candidatos aprovados no processo seletivo das instituições de ensino superior classificados no programa Faculdade Guarulhos. A medida, que visa a confirmar os requisitos necessários para o recebimento do benefício, aconteceu no Salão de Artes do Adamastor.

Na próxima semana a classificação final será publicada no Diário Oficial do município e no site do programa (https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade). A previsão é que a matrícula para a primeira chamada e o início das aulas ocorram entre 23 e 26 de março.

A guarulhense Marta de Almeida, 40 anos, desempregada, sempre teve o sonho de ser professora. Ela se inscreveu no Faculdade Guarulhos e foi aprovada no vestibular do Centro Universitário Eniac. “Sempre quis ser pedagoga. Costumava trabalhar com crianças na igreja e sempre me identifiquei com essa área. Espero e quero conseguir uma oportunidade para obter bolsa de estudos”, revelou a moradora do Jardim Presidente Dutra, casada e mãe de um menino de nove anos.

“Com estudo tenho mais oportunidades e possibilidade de melhorar de vida”, completou Marta, cujo marido está desempregado e realiza bicos para melhorar a renda familiar.

O programa Faculdade Guarulhos é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, coordenada pela Secretaria de Gestão, que objetiva oferecer bolsa de estudos à população de baixa renda e disponibiliza 50 vagas para os cursos de psicologia e de pedagogia nas faculdades Eniac e UNG.