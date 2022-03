Guarulhos inicia a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal

Nesta segunda-feira (21) a Prefeitura de Guarulhos deu início à Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal com avaliação dos usuários e profissionais do CAPS III AD – Álcool e Drogas “Arnaldo Bravo Brant”, dos moradores e das equipes de Instituições de Longa Permanência para Idosos e das Residências Terapêuticas de Guarulhos. A campanha segue até 22 de abril.



A ação contempla ainda pessoas em situação de rua e cadastrados da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, bem como 5.471 acamados e restritos ao lar e outros 1.262 usuários com dieta enteral da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, que são o público mais vulnerável. O atendimento é realizado por um dentista da atenção básica, o qual avalia se há alguma lesão ou mancha para o diagnóstico precoce do câncer bucal, que permite tratamento com melhor resultado.



Sobre o câncer da boca

O câncer da boca, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, é um tumor maligno que afeta lábios e demais estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua (principalmente as bordas e a região embaixo dela), segundo o Instituto Nacional de Câncer.



A doença é mais comum em homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. O tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas estão entre os fatores de risco, além da exposição ao sol sem proteção, que representa risco importante para o câncer de lábios, e o excesso de gordura corporal, que aumenta o risco de câncer de boca.