Agenda Ambiental de março tem oficinas no Orquidário Municipal e no Bosque Maia

A Agenda Ambiental da Prefeitura de Guarulhos terá nesta quarta-feira (23), no Orquidário Municipal, uma oficina sobre o cultivo básico de orquídeas, às 10h, com duração de aproximadamente uma hora e meia, na qual os participantes aprenderão técnicas de plantio, solos e vasos adequados para as espécies e o controle de pragas.

Na quinta-feira (24), no Viveiro Educador do Bosque Maia, acontecerá a oficina Os Insetos e a Cidade, às 9h e às 14h, em que será abordada a importância dos insetos para a reprodução das plantas, e a oficina Compostagem, às 9h, na qual os participantes aprenderão a fazer adubo orgânico com sobras de alimentos, uma prática sustentável que visa a dar destino correto aos resíduos orgânicos da cozinha.

Às 19h do mesmo dia a programação segue com mais uma edição da Trilha Noturna no Bosque Maia, em que os participantes poderão observar os animais de hábitos noturnos que o parque abriga, como morcegos, corujas e gambás, e ainda aprenderão a participação desses animais no controle de pragas urbanas e na polinização das plantas. Todo o percurso será monitorado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e acompanhado por agentes da Guarda Civil Municipal.

Para participar das atividades é necessário fazer a inscrição pelos telefones 2475-9843 e 2482-1667, ou pessoalmente no Centro de Educação Ambiental, localizado no final da alameda principal do Bosque Maia.