Alunos da Prefeitura recebem kits literários do programa Minha Sala de Leitura

Para estimular o hábito da leitura dos educandos e também compartilhar esses momentos com os seus familiares, os estudantes da EPG Zuzu Angel, localizada na Vila Alzira, receberam nesta quarta-feira (23) os kits literários do programa Minha Sala de Leitura. A entrega do material é mais um apoio para o processo de ensino e aprendizagem, para que os educandos tenham acesso à literatura e desenvolvam atividades na escola e em casa com a orientação dos professores.

Ao longo do mês os livros serão entregues aos alunos da Educação Infantil (quatro e cinco anos), do Ensino Fundamental (de seis a 11 anos) e da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal.

O kit denominado Literatura a Vapor é composto por quatro livros literários, livro de atividades do aluno e um livro da família. Além disso, os professores também recebem o livro do educador, que apresenta as propostas no livro do aluno, entre outras informações.

“A utilização desse material tem como objetivo fazer parte do planejamento das atividades pedagógicas dos professores como forma de incentivo à leitura para além da sala de aula, o que envolve as famílias e os amigos do educando”, destaca Ana Paula Pires, chefe do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas da Prefeitura.

Programa Minha Sala de Leitura

O Programa Minha Sala de Leitura é uma política pública com base em uma lei municipal que instituiu o Programa Municipal de Fomento ao Livro, à Leitura e à Literatura no município de Guarulhos e tem como princípios a democratização do acesso ao livro e à leitura e a formação de uma sociedade leitora.

Desde 2018 o Programa Minha Sala de Leitura garante que os alunos das escolas municipais tenham acesso às obras literárias, inclusive para que possam manuseá-los em suas casas como forma de compartilhar com seus familiares, montar o seu próprio acervo, além de potencializar o hábito da leitura e formar novos leitores.