Táxi fica mais caro em São Paulo a partir de abril

A tarifa de táxi na capital paulista ficará mais cara a partir do dia 2 de abril, informou hoje (24) a prefeitura de São Paulo. A bandeirada nas categorias comum, preto e especial passará de R$ 4,50 para R$ 5,50. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do município.

A Secretaria Executiva de Trânsito e Mobilidade Urbana (Setram) disse que o valor não era corrigido há sete anos e que a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registra 53,09%.

A tarifa por quilômetro rodado passa de R$ 2,75 para R$ 4 e a tarifa horária – quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 km por hora – será reajustada de R$ 33 para R$ 49. A cidade de São Paulo tem 36.738 táxis ativos credenciados.

Na categoria luxo, a bandeirada passa de R$ 6,75 para R$ 8,25, e o valor por quilômetro rodado passa de R$ 4,15 para R$ 6. A tarifa horária, por sua vez, será de R$ 73,50, um acréscimo de R$ 24.

Para a bandeira 2, que é acionada das 20h às 6h de segunda-feira a sábado e durante todo o domingo, segue com o percentual de 30% do valor-base.

Com a fixação da nova tarifa, todos os taxímetros passam por aferição pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem). Enquanto as verificações ocorrem, os taxistas são obrigados a dispor de duas tabelas de conversão no interior do veículo, uma de posse do motorista e a outra afixada no vidro do banco traseiro.

As tabelas também podem ser consultadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.