Terminal Taboão recebe ações educativas de prevenção de acidentes no trânsito

Nesta segunda e terça-feira (28 e 29), a parceria entre a EMTU e o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SESTSENAT) levará ações educativas para os motoristas e passageiros dos Terminais Tabõao e São Mateus, em São Paulo

Ao lado de uma van itinerante, monitores vão orientar grupos de 10 pessoas por vez, respeitando o distanciamento necessário e com o uso obrigatório de máscaras. Haverá também palestras e apresentação de vídeos educativos com o intuito de prevenir acidentes no trânsito, além da distribuição de brindes e informações sobre os cuidados para evitar o contágio pelo vírus da covid-19.

As mobilizações socioeducativas conscientizam motoristas e passageiros sobre condutas apropriadas com o objetivo de disseminar informações essenciais em busca de um trânsito mais seguro.

As mesmas atividades ocorreram neste mês nos Terminais Diadema (24) e Santo André Oeste (25), onde foram realizadas duas ações com cerca de 100 profissionais participando das dinâmicas educativas.

SEST SENAT – O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, criados em 14 de setembro de 1993 pela Lei Nº 8.706, são instituições voltadas para a valorização dos transportadores autônomos e trabalhadores do setor de transporte.

EMTU – Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.



SERVIÇO

Evento: Prevenção de acidentes

Data: 28/03

Horários: 10h às 15h

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo/SP

Data: 29/03

Horários: 10h às 15h

Local: Terminal Metropolitano Taboão (Guarulhos)

Endereço: Av. Natalia Zarif, S/N.º Taboão – Guarulhos/SP