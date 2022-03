Conselheiros do Orçamento Participativo discutem políticas públicas para 2022

O Conselho Municipal do Orçamento Participativo realizou sua primeira plenária no último sábado (26) para compartilhar demandas dos bairros e definir como será distribuída a aplicação de investimentos neste ano. Os debates principais foram voltados a melhorias na infraestrutura da cidade, reformas e ampliações de unidades de saúde e de equipamentos de lazer.

Os encontros têm o objetivo de fomentar a participação popular por meio de uma gestão democrática. No orçamento participativo a sociedade civil está envolvida nos processos que compõem os projetos municipais desde suas formulações.

O prefeito Guti acredita que é a partir do diálogo com a população que a administração municipal define as prioridades do momento. “O orçamento participativo é crucial para as nossas decisões, afinal, são levantados pontos e discussões importantes para melhorar a vida do cidadão”, pontuou.

Os munícipes podem tirar dúvidas sobre os encontros pelo email [email protected] e com a equipe do Departamento de Fiscalização, de Ações, Apoio e Participação Popular pelo telefone (11) 2475-8707.