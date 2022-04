GCM prende três homens em veículo roubado com adulteração de placa e adesivo da Sabesp

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na noite desta quarta-feira (6) três homens em um veículo roubado com adulteração de placa e adesivo da Sabesp, que possivelmente seria utilizado para fraudes e aplicação de golpes. Os agentes de patrulhamento tático rondavam pela região do Jardim Rosa de França quando suspeitaram do carro, com quatro pessoas no interior.

Após a GCM sinalizar para que o condutor parasse os envolvidos tentaram fugir. Apenas um deles conseguiu evadir, após correr a pé por uma rua de acesso a um loteamento, o que dificultou a captura. Na consulta de dados do veículo foi constatada a adulteração da placa, que direcionava para outro modelo. Já a apuração pelo chassi confirmou que o carro era produto de roubo.

Os três detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial e entrevistados pela autoridade de plantão, que apurou que a adulteração e o adesivo do carro tinham o objetivo de facilitar o acesso às residências para possíveis práticas criminosas.

Na delegacia o proprietário do veículo contou emocionado que o carro não possuía seguro e que estava muito preocupado, pois ainda restavam 56 prestações para quitá-lo.

A vítima não reconheceu os acusados como autores, porém a autoridade de plantão lavrou um boletim de ocorrência por receptação e adulteração de veículo. Os suspeitos ficaram à disposição da Justiça e o automóvel foi devolvido ao dono.