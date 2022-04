Crianças participam da trilha do índio no Bosque Maia

O Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia recebeu nesta quinta-feira (28) 68 alunos do ensino fundamental do Colégio Guarulhos para realizar a trilha do índio, tema abordado pela escola durante todo o mês de abril.

Durante o percurso os pequenos conheceram as diversas espécies de árvores existentes no parque, que conta com exemplares de pau-brasil, árvore símbolo do país. Líquens, musgos e cipós, recurso muito utilizado pelos povos nativos na confecção de cestos e redes, também puderam ser vistos bem de perto pela garotada, assim como as colmeias de abelhas sem ferrão que habitam o bosque.

Os educadores ambientais da Prefeitura aproveitaram a oportunidade para mostrar para a turminha a estátua em homenagem ao índio Guaru na entrada do parque e também para contar um pouco sobre da história do município, cuja área já foi habitada pelos índios guarus da tribo dos Guaianases.

No deck do lago principal do parque os alunos apresentaram uma canção em homenagem aos índios usando um maraca, nome em tupi-guarani para o instrumento musical semelhante a um chocalho muito usado pelas tribos indígenas no Brasil, que eles próprios confeccionaram. O passeio terminou com um piquenique sob as sombras das árvores do parque.

A Secretaria de Meio Ambiente prepara mensalmente atividades com participação aberta a pessoas de todas as idades. Para se inscrever é necessário fazer agendamento prévio pelos telefones 2475-9843 ou 2482-1667.