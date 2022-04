Dia do Trabalhador será celebrado com evento de cidadania no Bosque Maia

A Prefeitura de Guarulhos promove neste domingo (1º), das 9h às 20h, o projeto Cidadania Ativa no Bosque Maia para celebrar o Dia do Trabalhador. No local, crianças, jovens e adultos terão atividades e serviços sociais gratuitos, como orientação sobre a carteira de trabalho digital, informações e inscrições em cursos de qualificação profissional, testes rápidos de saúde, entre outros.

Muitas atividades culturais estão programadas para este domingo, como a participação das dançarinas do Centro de Convivência do Idoso às 10h, aula de zumba às 11h, apresentação do grupo Mamonas Diet Music às 14h, além de show da banda Pegada de Gorila às 16h30.

Atividades esportivas também fazem parte da programação. No espaço da quadra de basquete serão disputadas partidas de futsal e voleibol e desenvolvida uma aula de alongamento.

Serviços

O público que estiver presente vai poder aproveitar os inúmeros serviços disponíveis. Exposição, oficina de jardinagem, feira de adoção de animais, apresentação do canil da GCM, testes rápidos de HIV e sífilis, contação de histórias, orientações gerais sobre os serviços do Sebrae, distribuição gratuita de preservativos e informações sobre ações públicas de ingresso no mercado de trabalho.

O Cidadania Ativa é uma ação intersetorial que conta com o apoio das secretarias de Cultura, Educação, Trabalho, Esporte e Lazer, Desenvolvimento e Assistência Social, Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Saúde, Transporte e Trânsito e Desenvolvimento Urbano, além do Programa Escola 360, da Sabesp, do Procon e da Guarda Civil Municipal.

Programação

Abertura – 9h

Dança Cigana – 10h

Atravessando Lugares – 10h30

Zumba – 11h

Hip Hop – 11h40

Pegada de Gorila – 13h30

Céllia Nascimento – 15h

Apresentação Mamonas Diet Music – 17h

Chic in Soul – 18h40

Atravessando Lugares – 15h

Serviço

Projeto Cidadania Ativa

