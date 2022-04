Em dois meses, prefeitura removeu 80 veículos das ruas da cidade

Desde a retomada da “Operação Carro Abandonado, Carro Guinchado”, no último dia 25 de fevereiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) removeu 80 veículos das ruas de Guarulhos. A região com maior quantidade de remoções foi a área central e adjacências.

Segundo a prefeitura, 65 deles foram retirados do pátio pelos proprietários, enquanto 15 foram abandonados. De acordo com a GCM, foram arrecadados ao todo R$12,7 mil com guinchos e estadia na garagem com veículos liberados.

Antes de removidos, os veículos estacionados em vias públicas há mais de 30 dias são notificados e adesivados por agentes de trânsito, dando aos proprietários 10 dias para a retirada das ruas. Após o prazo, o carro é levado ao pátio e a liberação é feita mediante apresentação do documento e pagamento de taxas de guincho e custo de estadia na garagem.

Para denunciar um veículo abandonado, basta telefonar para a Central de Atendimento da GCM, através do número 153, que opera todos os dias da semana.