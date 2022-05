Mulheres tentam entrar em presídios de Guarulhos com celulares nas vaginas

A Unidade de Guarulhos registrou apreensão no domingo, dia 1º. O fato aconteceu no Centro de Detenção Provisória (CDP) I – ASP Giovani Martins Rodrigues. Durante revista mecânica, a visitante foi surpreendida. O escâner corporal apresentou imagens que indicavam algo anormal dentro de sua genitália. Em local reservado, a mulher retirou um invólucro contendo um mini aparelho de telefonia celular desmontado, sem marca aparente.

A visitante e a apreensão foram encaminhados ao 4° Distrito Policial (DP) de Guarulhos para elaboração do respectivo Boletim de Ocorrência. Internamente foi determinado instauração de Procedimento Disciplinar em desfavor do detento. Já a companheira do recluso foi suspensa do rol de visitas.

No sábado (30), a Penitenciária II – Desembargador Adriano Marrey também fez uma apreensão. A visitante foi surpreendida ao passar no escâner corporal, indicando que havia algum objeto introduzido em sua genitália. Ao ser abordada, a mulher confirmou estar com um mini aparelho de telefonia celular introduzido.

A visitante e também o ilícito foram encaminhados para o 4º DP do município para o registro de Boletim de Ocorrência.