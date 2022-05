Sindicato promoverá café da manhã para as mães metalúrgicas no sábado

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região oferece um café da manhã especial para as mães metalúrgicas no próximo sábado (7), a partir das 10h, no Clube de Campo da entidade, localizado no Parque Primavera.

“Para as nossas sócias metalúrgicas teremos sorteio de uma bicicleta, as demais participantes do evento irão concorrer a kits de beleza, camisetas, procedimento estético e muito mais”, conta a diretora Roseli Lima, coordenadora do departamento feminino.

Além de disputar esses prêmios, todas as mães presentes receberão seu brinde. “Todas as gestantes que participarem do café vão ganhar um kit bebê, preparado pelo Sindicato com muito carinho”, destacou Roseli.

O café também terá a presença da sindicalista Mônica Veloso, que é metalúrgica em Osasco e integra a direção da Força Sindical. Haverá música ao vivo com a cantora de forró Crislane Ribeiro Alves.

Departamento Feminino:

Fale com Roseli, Raquel ou Márcia

Telefone: (11) 4965-9336

Clube de Campo: rua Galáxia, 126 – Parque Primavera

Site – www.metalurgico.org.br