Esquecida: casos de H3N2 deixam de ser notificados

Os casos da gripe H3N2 deixaram de ser noticiados pelos sistemas de informações vigentes. Agora, a variação da Influenza H1N1, está sendo incluída juntamente com os demais registros de gripe.

Sendo assim, os dados possíveis de acesso pela Secretaria da Saúde, apontam que nos cinco primeiros meses deste ano Guarulhos já confirmou 16.866 mil casos de gripe. Desde março de 2019 o Esus Notifica, um total de 101.740 casos de síndromes gripais não especificadas.

O Instituto Adolfo Lutz, através da Secretaria de Saúde do Estado, também não soube informar o total de casos de Influenza H3N2 na cidade. Em nota, a pasta informou “que, em 2022, foram registrados 1. 472 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), Influenza, no Estado de São Paulo. O balanço acumulado até dezembro de 2021 aponta 2.757 casos de SRAG por Influenza. 85% dos casos estão concentrados em novembro e dezembro, meses em que houve a circulação da nova cepa de Influenza denominada A (H3N2 – Darwin), identificada posteriormente à campanha anual de imunização. Conforme preconiza o Ministério da Saúde, somente casos de SRAG associados ao vírus Influenza são de notificação obrigatória no Brasil”.

Os primeiros casos de H3N2 foram confirmados em Guarulhos no dia 21 de dezembro do ano passado. Na época foram contabilizados oito registros. Último dado informado pela Secretaria da Saúde, no dia 21 de fevereiro, apontava 22 casos da doença no município.

Vacinação

Em Guarulhos, já podem se vacinar pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, assim como crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, em todas as Unidas Básicas de Saúde (UBSs). Do dia 28 de março ao dia 2 de maio, foram vacinadas 74.616 pessoas.