Termos e expressões racistas ainda fazem parte do cotidiano

As convidadas desta segunda-feira (9) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foram a gestora e produtora cultural, Patricia Hilario, e a consultora de diversidade e relações públicas, Rafaela Hilario. Em conjunto, as profissionais explicaram que muitas pessoas ainda não percebem que diversos termos e expressões racistas estão entranhados em nossa língua e sobre a Feira Pretos em Conexão.

“Por exemplo, o termo ‘de cor’ ele vem da época da colonização e que não carregamos dentro do movimento negro porque ele traz essa diferenciação das pessoas. Esse termo em questão é usado para falar sobre as pessoas que foram escravizadas. Hoje não utilizamos pois entendemos que é uma forma pejorativa de racismo e para fazer essa segregação racial”, contou Rafaela.

Já Patricia, detalhou a Feira Pretos em Conexão, que promove arte, cultura e empreendedorismo negro em Guarulhos. “A feira precisa de conexão e vem para trazer arte, cultura negra e empreendedorismo para a cidade, para assim criar um espaço aonde pessoas negras possam vender a sua arte e para que artesãos apresentem o seu trabalho. Convidamos todo mundo para participar, independentemente de ser negro ou não, pois somente juntos é que vamos combater o racismo e as desigualdades”, finalizou a gestora.

A Feira Pretos em Conexão contará com mais de 30 artistas e expositores para valorizar a cultura negra e fomentar pequenos negócios. Com diversas apresentações culturais, ela acontecerá no dia 15 de maio, no Beco do Robin, uma galeria de grafites a céu aberto, localizada no Parque Santo Antônio. A abertura será às 13h e a entrada é gratuita. Para participar dos sorteios que acontecerão durante o evento, a inscrição deve ser feita previamente.

