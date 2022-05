Com Balcão do Empreendedor, ACE-Guarulhos reúne serviços empresariais em um só lugar

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos inaugurou nesta terça-feira (10), em sua sede, no Bom Clima, o Balcão do Empreendedor, espaço que reúne em um único lugar todos os serviços empresariais para quem precisa abrir, manter ou fazer crescer seu negócio em Guarulhos.

O espaço, pensado exclusivamente para o pequeno e médio empreendedor, foi apelidado como “poupatempo do empreendedor”, já que se assemelha ao projeto implantado em 1997 pelo governo estadual, que facilita o acesso de cidadãos aos serviços públicos mais importantes.

“Hoje estamos realizando mais um sonho. Desde que assumi a presidência da ACE-Guarulhos, em 2020, queria materializar essa vocação da entidade de ser o indutor de novos negócios e o auxílio para quem precisa se manter vivo no setor produtivo da nossa cidade. E a entrega desse espaço faz justamente isso: facilita a vida do empresário, colocando tudo o que ele precisa em um só lugar”, comemorou o presidente Silvio Alves, durante a inauguração.

Para a implantação do Balcão do Empreendedor, a ACE-Guarulhos fez uma reforma do piso térreo de sua sede, ampliando as possibilidades e dando um ar de acolhimento. “Agora, quem chega à ACE-Guarulhos enxerga de pronto todas as possibilidades de auxílio que podemos oferecer”, completa Silvio.

No mesmo espaço físico, há atendimentos dos seguintes serviços: Consulta SCPC, Junta Comercial; Câmara de Mediação e Arbitragem; Declaração de Exclusividade; Certificado de Origem; Registro de Marca; Telefonia Corporativa; Certificado Digital; Cadastro Positivo; Assessoria Jurídica; Faculdade do Comércio; etc.

Prestigiaram a inauguração empresários associados, membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, representantes da Federação das Associações Comerciais de SP (Facesp), de entidades da sociedade civil, do poder legislativo estadual e municipal e da prefeitura.