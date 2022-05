Food Truck do Bem estará no Pimentas a partir da próxima semana

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas receberá a partir da próxima segunda-feira (16) o Food Truck do Bem, equipamento da Prefeitura de Guarulhos que entrega diariamente de 200 a 250 refeições a pessoas em vulnerabilidade social do município. Ele estará no estacionamento da unidade, na estrada do Capão Bonito, 53, no Jardim Maria de Lourdes.

Durante a permanência no local, as senhas começam a ser entregues diariamente às 11h30 no próprio equipamento e as refeições são fornecidas a partir das 12h, de segunda a sexta-feira.