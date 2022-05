GCM recupera veículo, celular e dinheiro roubados no Jardim Tranquilidade

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou uma picape Montana na madrugada desta quinta-feira (19) no momento em que efetuava patrulhamento preventivo pela rua Eusonia, no Jardim Tranquilidade. O veículo chamou a atenção dos agentes por estar estacionado em local solitário e escuro com as portas destravadas.

Ao averiguar o emplacamento foi constatado que se tratava de produto de roubo. No seu interior foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada, quatro balas de arma de fogo, um celular e 12 reais em dinheiro.

Os agentes preservaram o local e comunicaram a autoridade de plantão no 1º Distrito Policial sobre a situação. O proprietário do veículo foi localizado e confirmou ter sido vítima de roubo por dois indivíduos que portavam uma arma e levaram o seu carro, o celular e dinheiro.

Após a perícia do veículo a autoridade lavrou o boletim de ocorrência de apreensão e entregou os bens ao legítimo dono.