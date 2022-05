GCM atende 65 denúncias contra barulho excessivo de festas e pancadões

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atendeu entre sexta-feira (20) e domingo (22) 65 denúncias de perturbação do sossego público feitas por meio do telefone 153. Os bairros com mais reclamações foram Vila Galvão, Centro, Taboão, Cumbica e Pimentas, onde os agentes desenvolveram as ações para orientar os organizadores dos eventos, dissipar o público e evitar conflitos.

A ocorrência em destaque foi um pancadão na rua Domingos de Abreu, no Jardim Vila Galvão, que concentrou aproximadamente 350 pessoas e obstruiu a via com veículo que carregava um equipamento de som. Diante das queixas sobre o volume excessivo e a perturbação do bem-estar dos moradores, a GCM fez a intervenção e a dispersão das pessoas sem conflitos.

O veículo que portava o equipamento de som foi apreendido e removido ao pátio municipal com base no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina pena gravíssima pelo uso de qualquer veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito. A multa prevista é de R$ 5.869,40, ou seja, 20 vezes o valor da multa gravíssima de R$ 293,47.