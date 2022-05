Prefeitura abre 273 vagas em cursos de qualificação profissional em parceria com o Estado

A Prefeitura de Guarulhos receberá ate o final do mês as inscrições para 273 vagas em cursos de qualificação profissional em parceria com o programa Via Rápida, do governo do Estado de São Paulo. Os interessados nos cursos, que oferecem bolsa-auxílio de R$ 210, devem realizar as inscrições pelo link www.cursosviarapida.sp.gov.br até as datas limites de cada um dos cursos.

Em casos de dúvidas é possível obter mais informações pelos telefones da Secretaria do Trabalho: 2475-9728 / 2475-9725 / 2475-9724 / 2475-9706.

Confira as vagas e os requisitos

Logística – 25 vagas (manhã)

Requisitos: ter 16 anos ou mais e o ensino fundamental completo

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições até 31 de maio

Motoristas de veículos de cargas – 24 vagas (manhã)

Requisitos: ser maior de 21 anos e estar habilitado em uma das categorias B, C, D ou E

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições até 31 de maio

Motoristas de veículos de passageiros – 24 vagas (tarde)

Requisitos: ser maior de 21 anos e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou ter a CNH categoria D suspensa

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições até 31 de maio

Operador de empilhadeira – 50 vagas (manhã e tarde)

Requisitos: ser maior de 18 anos e ter ensino fundamental completo. Recomendável possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, de acordo com o disposto no art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); apresentar cópia da CNH ou RG e CPF

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições até 31 de maio

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 75 vagas (manhã e tarde)

Requisitos: ser maior de 18 anos e ter ensino fundamental I completo

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições para a primeira turma: até 24 de junho

Auxiliar administrativo – 75 vagas (manhã e tarde)

Requisitos: para realizar esse curso são necessárias habilidades de leitura e escrita, além de ter ensino I fundamental completo e ser maior de 16 anos

Aulas presenciais: rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal

Inscrições para a primeira turma: até 31 de maio

Inscrições para a segunda turma: até 24 de junho