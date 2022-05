Blitz integrada autua 18 condutores por alcoolemia em Guarulhos

Durante blitz integrada da Lei Seca realizada na última sexta-feira (30) simultaneamente em três pontos de Guarulhos (avenida Jamil João Zarif, altura do número 2.740, rodovia Presidente Dutra, km 223, sentido RJ, e rodovia Ayrton Senna km 28+500 Leste), 18 condutores foram autuados por alcoolemia (presença de álcool etílico na circulação sanguínea), sendo três deles encaminhados à Polícia Civil por apresentarem índices criminais de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ação de fiscalização foi realizada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) em parceria com Guarda Civil Municipal (GCM), com o Instituto Médico Legal e com as polícias Militar, Rodoviária Estadual, Civil e Rodoviária Federal. No total foram realizados 725 testes de alcoolemia, quatro remoções de veículos ao pátio da Prefeitura e aplicadas 33 autuações por motivos diversos.

A blitz integrada é parte da agenda do Maio Amarelo – Juntos Salvamos Vidas, que em Guarulhos é coordenado pela Prefeitura por meio do Departamento de Trânsito da STMU. O objetivo do movimento internacional é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo por meio de ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil. Mais informações em maioamarelo.com.