Guarulhos inicia a Operação Inverno 2022 para reforçar o acolhimento de pessoas em situação de rua

Com a chegada do frio e a previsão de queda contínua das temperaturas, a Prefeitura de Guarulhos deu início nesta terça-feira (31) à Operação Inverno 2022 com o objetivo de reforçar o acolhimento de pessoas em situação de rua nos serviços institucionais. A população poderá contribuir ao entrar em contato pelos telefones (11) 2087-7400 (das 9h às 21), (11) 2536-4110 (das 21h às 9h) e (11) 2441-9396 (o dia todo) para informar às equipes caso encontrem alguém em situação de rua que necessite de ajuda ou acolhimento. O primeiro número também é WhatsApp.

Em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira (31) no auditório do Paço Municipal, as equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e parceiros que atuam junto à Prefeitura nessa ação se juntaram para acompanhar informações sobre as últimas operações, números e projeções e o fluxo de atendimento para este ano.

“O número de pessoas em situação de vulnerabilidade infelizmente ainda é grande, então precisamos juntar forças e trabalhar para oferecer o melhor acolhimento. Esse tipo de política pública merece toda a atenção e dedicação que podemos dar”, disse o vice-prefeito, Professor Jesus.

O titular da SDAS, Fábio Cavalcante, explicou que o Serviço Especial de Abordagem Social funciona todos os dias da semana e que as equipes passam duas vezes por dia pelos locais em que há maior concentração de pessoas em situação de rua. “Quando encontramos alguma pessoa que necessita de atendimento ou somos acionados pelos telefones da operação, vamos até o local e dialogamos para convencer a pessoa a aceitar o acolhimento. Caso não aceite ajuda, são ofertados alimentos e cobertores”, explicou.

Pets podem ser acolhidos junto com seus donos

Para evitar que algumas pessoas em situação de rua recusem um local para passar a noite por não terem onde deixar seus pets, um dos equipamentos de acolhimento da Prefeitura de Guarulhos recebe também, desde 2020, os animaizinhos. O Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino – Centro, situado na rua Francisco de Paula Santana, 44, tem capacidade para abrigar cem pessoas e 20 animais.

O local oferece cinco refeições por dia (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) e os assistidos dispõem de atendimento e acompanhamento com psicóloga e assistente social. Além desse equipamento no centro da cidade, a Prefeitura oferece outros três locais que acolhem a população em situação de rua, cujos endereços estão em https://www.guarulhos.sp.gov.br/populacao-em-situacao-de-rua.