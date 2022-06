Aeroporto: People Mover estará em pleno funcionamento em fevereiro de 2024

O People Mover deve estar em pleno funcionamento em fevereiro de 2024. A previsão foi feita pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, nesta terça-feira (7), durante uma visita no canteiro de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O People Mover fará a ligação da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) com todos os terminais de Cumbica.

Segundo Galli, o aeromóvel está chegando ao aeroporto graças ao esforço do Governo do Estado de São Paulo. “Aqui, nós conseguimos mobilizar tanto o Governo Federal quanto o Tribunal de Contas da União (TCU) para que tivéssemos esse equipamento sendo instalado”, ressaltou.

Galli destacou, que a Linha 13 foi um grande investimento que o estado realizou, mas que ela não chegou até os terminais do Aeroporto de Guarulhos. “Por isso, era essencial para o estado e para o maior aeroporto do Brasil, que tivéssemos um serviço conectando os trens metropolitanos até os terminais de embarque do aeroporto. A CPTM teve um papel fundamental na estruturação também para atender questões técnicas e de segurança”, explicou.

Durante a visita, Galli explicou que o People Mover se trata de uma tecnologia inovadora. “A partir de agora, todas as pessoas que trabalham no aeroporto ou que vivem ao redor, poderão ser atendidos pela Linha 13 da CPTM. Todos terão o serviço de transporte à disposição. Com isso, acreditamos que teremos o fluxo da linha aumentado e mais cidadãos serão atendidos pelo serviço”, finalizou.