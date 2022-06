Guarulhos abre vagas para programa de inovação com remuneração de R$ 5 mil mensais

O programa Agentes Locais de Inovação está com inscrições abertas para 19 vagas para bolsistas em Guarulhos e região, sendo 15 para a modalidade ALI Produtividade e quatro para a modalidade ALI Rural. As inscrições vão até o dia 8 de julho e podem ser realizadas no link https://www.concepcaoconsultoria.com.br/pagina/219/SEBRAESP-ALI-2022.aspx. Neste mesmo link é possível acessar os editais e as publicações com todas as informações e detalhes sobre o processo seletivo. A iniciativa é do Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI).

Os profissionais selecionados atuarão como bolsistas de estímulo à inovação e terão como missão cooperar para o aumento da produtividade das micro e pequenas empresas por meio de metodologias e ferramentas inovadoras. A remuneração é de R$ 5 mil mensais durante 23 meses, com atuação em campo.

Entre os requisitos exigidos estão a conclusão de curso de nível superior em qualquer área (ALI Produtividade) ou em áreas relacionadas ao agronegócio (ALI Rural), ter experiência comprovada em atividades relacionadas a pequenos negócios, gestão de empresas, tecnologia ou inovação, além de disponibilidade de tempo integral. A seleção inclui análise curricular, documental, avaliação de conhecimentos e perfil.

Os profissionais selecionados serão capacitados pelo Sebrae-SP com o objetivo de serem facilitadores da gestão de inovação nos pequenos negócios durante o programa, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa.