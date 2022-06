Prefeitura oferece cursos inclusivos para jovens nos CEUs

A Prefeitura de Guarulhos oferece cursos gratuitos para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), síndrome de Down e deficiência física em diversos CEUs de Guarulhos. Iniciativa do programa Escola 360, os cursos têm como objetivo atender crianças com deficiência e proporcionar maior inclusão social, acessibilidade e qualidade de vida.

Há aulas de teatro para crianças portadoras de Down, o curso Musicalizando TEA, vôlei sentado e esportes inclusivos no CEU Parque São Miguel, teatro para surdos no CEU Ponte Alta e também o projeto Down em Cena no CEU Continental.

As atividades envolvem os professores da Prefeitura e também dos projetos Mais Futuro, Ateliê Musical e Teatro Escola 360. Para participar os interessados devem efetuar a matrícula pessoalmente na secretaria dos CEUs e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

Desde maio deste ano o curso Musicalizando TEA é ministrado pelo professor Rafael Artur dos Santos no CEU São Miguel. As aulas acontecem às segundas-feiras, das 10h às 11h, para crianças de nove a 11 anos. Para o professor, a musicalização é uma ação que promove diversas habilidades.

“Ela potencializa o ‘ouvido ativo’, a excelência na coordenação motora, a elasticidade da memória, a ampliação do gosto estético musical, desenvolvimentos neurológicos, aumento das sinapses neurais e os ganhos sociais que a música nos traz, pois raramente se faz música sozinho, já que a solidão na música está mais ligada à atitude de estudo individual”, destaca Santos. As pessoas com ouvido absoluto ativo têm a capacidade de cantar qualquer nota que é solicitada, sem ter outra como referência.

De acordo com o professor, alguns alunos podem ter muita sensibilidade musical e é comum que se emocionem ao ouvir uma música e descubram habilidades natas em reconhecimento de alturas melódicas e facilidade rítmica.

Atividade física e teatro

O curso de esportes inclusivos é destinado a crianças de nove a 13 anos. As aulas são realizadas às segundas-feiras, das 9h às 9h50, e sextas-feiras, das 15h10 às 16h. No curso de voleibol sentado para pessoas com deficiência há duas turmas, sempre às sextas-feiras. Para a faixa etária de nove a 11 anos, ele acontece das 12h às 13h15 e para o público maior de 15 anos, das 13h45 às 15h, ambos no CEU São Miguel.

Já no curso Teatro Down os participantes têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades psicomotoras todas as sextas-feiras, das 13 às 14h30, no CEU São Miguel. O projeto Down em Cena acontece no CEU Continental para crianças a partir de dez anos, de terça e quinta-feira das 15h30 às 17h ou às sextas-feiras das 16h às 17h30.

No CEU Ponte Alta ainda há vagas no curso de teatro para surdos, todas as sextas-feiras, das 8h às 9h, para crianças de sete a 14 anos.

Os endereços dos CEUs podem ser consultados em http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/ite/ceu/index.php?p=12.