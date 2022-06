Sem iluminação, pedestres são alvos de bandidos nas passarelas da via Dutra

Quem precisa utilizar as passarelas da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, vive momentos de terror. A falta de iluminação propicia a ação de criminosos que vêm realizando uma série de assaltos.

No entanto, o problema não se restringe apenas às passarelas, mas nos pontos de ônibus ao longo da via a escuridão também toma conta. Em Cumbica, no km 215, o único ponto de luz, localizado na passarela, apresenta interferência, enquanto a parada de ônibus está no escuro há mais de um mês. “A única luz próxima é de uma empresa, que não alcança o ponto de ônibus, que fica totalmente no escuro”, disse o auxiliar de informações gerenciais, Jonathan Souza.

km 215

Já na parada de ônibus do km 211, no sentido São Paulo, os pedestres relatam insegurança devido à falta de iluminação completa do local durante a noite. “A única iluminação deste ponto de ônibus é a dos carros. Faz semanas que estamos nessa situação. Em uma via movimentada, não tem como dizerem que não há conhecimento”, disse Souza.

Km 211

No Jardim Santa Francisca, no km 222,3 na rodovia, os trabalhadores da região também se sentem inseguros durante o percurso. Os relatos de assaltos são frequentes.

Em nota, a CCR RioSP informou que a manutenção conforme o cronograma de serviço “A concessionária informa que realiza a manutenção nas passarelas, conforme cronograma de serviços. Sobre as passarelas citadas, já está em processo o serviço de troca das lâmpadas queimadas. Com relação a passarela do km 222,7 (passarela Posto Presidente), vândalos furtaram os cabos de energia, sendo necessário realizar à troca do material para reestabelecer a iluminação”.