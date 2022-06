Materiais para coleta seletiva devem ser armazenados com cuidado, diz Carleto

O convidado desta terça-feira (21) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi Valdir Carleto, que é escritor e jornalista. De acordo com ele, materiais para coleta seletiva devem ser armazenados com cuidado. “Na maioria das vezes, se acumulado de forma inadequada, esse material pega fogo pela fácil combustão. É preciso que a fiscalização fique atenta nesses locais”, afirmou.

Além do incêndio de grandes proporções ocorrido ontem em um galpão de reciclagem em Cumbica, outra ocorrência do tipo também destruiu um complexo de galpões na Vila Barros, em abril. Ambos os locais são próximos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“Um fato que me chama atenção nessa questão dos depósitos de recicláveis é que nós sempre vemos que eles têm muitas residências ao redor. Com isso, todas às vezes, os bombeiros precisam trabalhar muito e sem cessar para evitar que as chamas atinjam a vizinhança no entorno”, explicou o jornalista.

Segundo Carleto, nos locais onde há acúmulo de materiais recicláveis, é preciso ter uma fiscalização constante para que não coloquem os vizinhos em risco. “Afinal, nós temos vários casos em áreas urbanas, principalmente com a crise financeira e econômica que o país se encontra e tantas pessoas estão vivendo da reciclagem”, ressaltou.

