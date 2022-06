Guti apresenta painel em fórum mundial da ONU nesta quarta-feira

O prefeito de Guarulhos, Guti, apresentará um painel no Fórum Urbano Mundial 11 (WUF 11) da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira (29) em Katowice, na Polônia. De acordo com a entidade, trata-se da maior conferência global sobre o futuro das cidades, com a participação de 18,5 mil inscritos de 160 países.

O evento, que é realizado no Centro Internacional de Conferências Katowice, começou na segunda-feira (27) e vai até quinta (30). Nesse período, um dos principais debates será como transformar cidades em ambientes mais resilientes e sustentáveis em um cenário de urbanização acelerada.

“Dentro do tema de painel que nos foi proposto (Paradigma das Cidades de Alfabetização em Mídia e Informação) vamos mostrar alguns dos programas importantes que já estão consolidados em Guarulhos, como o Minha Sala de Leitura e o Saberes em Casa, entre outras iniciativas envolvendo mídias e tecnologia”, disse Guti.

Também participarão do Fórum Urbano Mundial 11 da ONU legisladores, ministros, acadêmicos, empresários, líderes comunitários e planejadores urbanos. Brasileiros participarão de 15 das mais de 300 atrações programadas.

A ida de Guti à Polônia é mais um convite para um evento importante. No início de junho ele esteve, a convite da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), no Smart City Expo Latam Congress, no México. Em maio, participou de reunião na Câmara de Comércio da Flórida, nos EUA.