PM prende quatro homens após roubarem uma transportadora em Cumbica

As equipes do 15° Batalhão de Ações Especiais de Polícia do CPA/M-7 foram informadas, nesta segunda-feira (27), sobre um roubo que estava acontecendo em uma transportadora localizada na região de Cumbica.

Quando chegaram ao local, os policiais utilizaram as técnicas de transposição de obstáculos e varredura, conseguindo adentrar pelo muro lateral da empresa. Neste momento, os criminosos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos pelos militares. Um dos homens portava um revólver calibre 38, carregado com seis munições, para ameaçar as vítimas e obrigá-las a carregar um caminhão com carga avaliada em mais de R$100 mil.

Os quatro criminosos foram conduzidos ao distrito policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de roubo/associação criminosa/porte ilegal de arma de fogo/cárcere privada, as três vítimas foram libertadas ilesas para retornarem às suas famílias e toda a carga foi recuperada.