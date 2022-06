Parceria entre Prefeitura e Estado leva ação de saúde para a Praça da Cidadania nesta quinta

Nesta quinta-feira (30) uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social, e a Prefeitura de Guarulhos levará uma ação de saúde para a população dos bairros do entorno da Praça da Cidadania, no Jardim Bonsucesso. Vacinação contra a covid-19 e gripe, bem como testagem para HIV e sífilis, estão entre os serviços ofertados. O evento, que faz parte da campanha estadual Inverno Solidário 2022, será realizado das 13h às 16h.

Na ocasião também haverá vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola, além de ações educativas e orientações à comunidade sobre a situação vacinal e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, além de distribuição de preservativos masculinos e femininos. A ação contará com cerca de 40 profissionais do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde.



A população ainda receberá orientações sobre a prevenção e o controle de animais sinantrópicos (roedores e pombos), arboviroses (doenças como dengue, zika e chikungunya), sobre como evitar o surgimento e a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas, como prevenir as zoonoses (esporotricose e raiva) e conhecerá os procedimentos a serem realizados em caso de suspeita.



O evento contará com a presença da presidente do Fundo Social de São Paulo, Luciana Garcia, que, na oportunidade, fará a assinatura de um convênio relacionado ao curso de cuidador de idosos oferecido no local.

Sobre a Praça da Cidadania

A Praça da Cidadania, inaugurada em fevereiro de 2021, é um projeto do Governo do Estado executado em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, empresas e comunidades locais. O programa promove espaços destinados à proteção e à inclusão social, ao aperfeiçoamento profissional e à participação comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade social.



A praça conta com equipamentos para esportes, lazer e cultura, parque infantil e área de convivência e jogos. O espaço promove cursos de qualificação profissional e apoio ao empreendedor. Os cursos são ministrados pelo Centro Paula Souza e abrangem qualificações nas áreas de beleza, gastronomia, moda, informática e administração. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou no site www.cursofussp.sp.gov.br/cidadao.



Serviço

Inverno Solidário – Ação de Saúde

30/06/2022 – das 13h às 16h

Praça da Cidadania. Rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, 193 – Jardim Bonsucesso