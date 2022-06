PF encontra cocaína dentro de cosméticos e embalagens de café em mala no aeroporto

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prendeu entre a noite de ontem e madrugada de hoje quase onze quilos de cocaína com passageiros que embarcariam para a Europa e África.

Uma passageira, nacional do Paraguai, foi abordada por policiais federais em razão de sua bagagem apresentar, ao ser analisada por meio do aparelho de raio-x, indícios de material orgânico impregnado nas estruturas. A mulher, de 24 anos de idade, foi conduzida à delegacia e presa, após os exames periciais constatarem que o material que envolvia toda a mala era cocaína, cujo peso bruto somou mais de quatro quilos. A suspeita, em seu depoimento, disse que veio para o Brasil de ônibus e recebeu a mala com a droga no centro de São Paulo.

Em outra ação, realizada na madrugada de hoje (30), policiais federais que atuam com o auxílio de cães farejadores, prenderam um casal de brasileiros que viajaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com cocaína oculta dentro de embalagens de xampu, condicionador, creme hidratante e de barbear, suco de uva e desodorantes. Na mala, que estava na posse da mulher, havia quase três quilos da droga e a do homem continha pouco mais de três quilos. O casal informou que se conheceram somente por ocasião da viagem e vieram de Manaus para São Paulo juntos.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.