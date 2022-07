Plano Municipal de Combate às Mudanças Climáticas é apresentado na 16ª edição do Selo Ambiental

A Prefeitura apresentou nesta quinta-feira (30), durante a cerimônia de abertura da 16ª edição do Selo Ambiental, realizada no Centro Universitário Eniac, o Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança Climática de Guarulhos. Elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente com o apoio de instituições de ensino e de organizações não governamentais, entre outros representantes da sociedade civil, o documento apresenta 17 metas da cidade para o combate às mudanças climáticas, dentre elas erradicação da pobreza, energia limpa e acessível, agricultura sustentável e redução das desigualdades.

O prefeito em exercício, Professor Jesus, explica que considera fundamental o Selo Ambiental. “Um evento como esse e a participação de todos só engrandece e contribui para iniciativas de preservação e defesa da sustentabilidade do município”, comentou.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Abdo Mazloum, “a realização do evento após dois anos de paralisação por conta da pandemia de covid-19 traz boas expectativas relacionadas a projetos de sustentabilidade e de combate às mudanças climáticas, que precisam ser postos em prática o mais rápido possível”.

A 16ª edição do Selo Ambiental comemorou os 20 anos de criação da iniciativa e contou ainda com oficinas de participação popular na formulação de políticas públicas ambientais, de potencial da biodiversidade de Guarulhos para a sustentabilidade no município e de captação de recursos para projetos socioambientais e sustentabilidade na prática.