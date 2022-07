Sesi Guarulhos abre inscrições para atividades de recreação e diversão com a garotada nas férias

As férias escolares estão chegando e o SESI Guarulhos quer proporcionar, para crianças de 5 a 12 anos, diversão além do vídeo game e das redes sociais. As Super Férias de julho terão uma programação especial com oficinais de esporte, gincanas e competições, danças, atividades rítmicas e aquáticas, oficinas de artes e muito mais.

A programação do SESI Guarulhos acontece de 04 a 29 de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 16h45. Todas as atividades serão realizadas no CAT SESI de Guarulhos, que conta com piscina, quadras, parques e campo de futebol, além da supervisão de monitores especializados e toda segurança e higiene necessárias para as crianças.

As Super Férias poderão ser contratadas por dia, semana ou mês, com valores a partir de 20,00 por criança. Para a inscrição da criança, é necessário que os pais ou representante legal compareça à unidade de interesse com RG e CPF do participante e do responsável. Todas as condições para inscrição e pagamento estão disponíveis no site https://guarulhos.sesisp.org.br/super-ferias

Serviço

Sesi Guarulhos

Endereço: R. Benedito Caetano da Cruz, 100 – Jardim Adriana, Guarulhos

Programação:

Jogos com Bola e de Inverno

Copa do Mundo no SESI

Jogos adaptados/ paraolímpicos

Volta ao passado e Brincadeiras antigas

Mais informações:

Telefone: (11) 2404-7202

WhatsApp: (11) 2404-7203

E-mail: [email protected]

Horário de funcionamento da secretaria: Domingo fechado