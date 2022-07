Professora universitária difere o inglês convencional do instrumental

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quinta-feira (7) contou com a participação de Marli Lopes de Paula, professora universitária da FIG-Unimesp, que explicou quais são as diferenças técnicas entre o inglês instrumental e o convencional.

Marli explicou que toda língua é dividida em quatro habilidades: fala, compreensão auditiva, escrita e leitura. “O inglês convencional trabalha o aluno na parte da audição, da fala, da escrita e da leitura, já no inglês instrumental a leitura é contextualizada. Então, é preciso usar técnicas específicas para que o aluno compreenda a leitura e, neste caso, voltada a área de profissão no qual ele está estudando”, afirmou.

Segundo ela, a diferenciação dos dois métodos ocorre porque há demandas diferentes de aprendizado. “A maioria das pessoas que busca cursos de inglês convencional procura aprender a língua para se comunicar através das quatro habilidades. São pessoas que precisarão usar o inglês em situações cotidianas, seja no exterior, no trabalho ou em alguma outra atividade e, por isso, precisam ser capazes de se expressar de todas as formas”, disse.

Já o inglês instrumental supre a necessidade de quem precisa aprender a língua para um propósito específico de leitura de textos em inglês, como passar em uma prova de proficiência de mestrado ou doutorado. Por isso, é focado apenas nessa habilidade, já que neste caso a necessidade é ler artigos acadêmicos e técnicos com mais agilidade. “Além dessas técnicas, também utilizamos outras que envolvem os verbos. Isso vai depender no que o aluno está focando. Por exemplo, se a pessoa deseja trabalhar na área de negócios, vai ter a possibilidade de atuar com qualquer país pois o inglês é o mesmo por todo o mundo e todos que estão em sua volta”, finalizou Marli.

